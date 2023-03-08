زراعة 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "100مليون شجرة" ودورها فى نشر الوعى البيئى وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة فى الحفاظ البيئة

وأضافت أن هذه المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية فى جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة أعمال زراعة الاشجار المثمرة للمشاركة فى فاعليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، حيث يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال التشجير على الطرق الرئيسية والحدائق العامة والمدارس والميادين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمتابعة زراعة الأشجار المثمره بقريتى الكوم الأخضر وابو الشقاف والبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

وفى سياق متصل تابعت محافظة البحيرة جهود الوحده المحليه لمركز ومدينه بدر لتنفيد المبادره، حيث تم زراعه أشجار الزيتون على طريق أم صابر - عمر شاهين بوحده ام صابر بنطاق المركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحموديه بتدعيم الحدائق العامه ومداخل المدينه بمجموعه من أشجار الزينه المتنوعة، وفى مركز ومدينه كوم حماده تابع رؤساء ومسؤلى البيئة زراعة الأشجار المثمره بمداخل القرى وبالمقابر وضفاف الترع.

يأتى ذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى لتوفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة وتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة وجارى زراعتهما بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وذلك على النحو التالى :- 34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بابوحمص - 22900 شجرة بايتاى البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 ابو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت.