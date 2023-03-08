رفع 160 طن قمامة فى حملات نظافة مجمعة بقرى مركز المحلة

الغربية مصطفي عادل

اعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة عن تنظيم حملات نظافة مشتركة بقرى مركز المحلة يتم من خلالها تقسيم مركز المحلة إلى 4 قطاعات و كل قطاع يضم 4 وحدات محلية تشترك معدات كل قطاع فى حملة مكبرة بأحد وحدات القطاع

و أكد رئيس المدينة أنه تم تنفيذ 4 حملات نظافة مكبرة مجمعة بالوحدات المحلية لقرى بشبيش و البنوان و العامرية و بلقينا تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و بالتنسيق مع إدارة بناء و تنمية القرية و أسفرت عن رفع 160 طن من القمامة

و أضاف أن قطاع شرق مركز المحلة و الذى يضم وحدات محلة أبو على و بشبيش و ميت الليت و محلة حسن قام بتنفيذ حملة نظافة بالوحدة المحلية لبشبيش شملت الطريق العمومي من العتمانية حتى مدخل بشبيش كما تضمنت الأعمال شارع البوستة و شارع البحر و بجوار مدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية التجارية و شارع النجارين و تم رفع 35 طن قمامة أما قطاع غرب مركز المحلة و الذى يضم وحدات العامرية و الجابرية و المعتمدية و نمرة البصل فقد قام بحملة نظافة بنطاق وحدة العامرية شملت طريق دنوشر و مدخل العامرية و طريق السجاعية و طريق عزبة راتب و مساكن تحيا مصر و استطاعت رفع 40 طن قمامة

و قام قطاع شمال مركز المحلة و الذى يضم معدات وحدات البنوان و دمرو و سامول و الشهيدى بأعمال نظافة بالوحدة المحلية للبنوان تضمنت مدخل قرية البنوان و منطقة البوابة التعريفية وطريق 71 الرابط بين البنوان و نمرة البصل و مدخل قرية الشرقية و سيدي حمود و تم رفع 45 طن قمامة أما قطاع جنوب المحلة الذى يضم معدات الوحدات المحلية لشبرابابل و الهياتم و صفط تراب و بلقينا فقد قام برفع 40 طن قمامة بالوحدة المحلية لبلقينا من مدخل قرية بلقينا و طريق العلو و طريق المقابر و منطقة السياف

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى تستهدف من خلال تنظيم هذه الحملات المشتركة رفع مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة و تلبية مطالب المواطنين