اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 09:59 م
أكرم القصاص
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رفع 160 طن قمامة فى حملات نظافة مجمعة بقرى مركز المحلة

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:52 م
رفع 160 طن قمامة فى حملات نظافة مجمعة بقرى مركز المحلة جانب من الحملة
الغربية مصطفي عادل

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اعلن  اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة  عن تنظيم حملات نظافة مشتركة بقرى مركز المحلة يتم من خلالها تقسيم مركز المحلة إلى 4 قطاعات و كل قطاع يضم 4 وحدات محلية تشترك معدات كل قطاع فى حملة مكبرة بأحد وحدات القطاع

و أكد رئيس المدينة أنه تم  تنفيذ 4 حملات نظافة مكبرة مجمعة بالوحدات المحلية لقرى بشبيش و البنوان و العامرية و بلقينا تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و بالتنسيق مع إدارة بناء و تنمية القرية و أسفرت عن رفع 160 طن من القمامة

و أضاف أن قطاع شرق مركز المحلة و الذى يضم وحدات محلة أبو على و بشبيش و ميت الليت و محلة حسن قام بتنفيذ حملة نظافة بالوحدة المحلية لبشبيش شملت الطريق العمومي من العتمانية حتى مدخل بشبيش كما تضمنت الأعمال شارع البوستة و شارع البحر و بجوار مدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية التجارية و شارع النجارين و تم رفع 35 طن قمامة أما قطاع غرب مركز المحلة و الذى يضم وحدات العامرية و الجابرية و المعتمدية و نمرة البصل فقد قام بحملة نظافة بنطاق وحدة العامرية  شملت طريق دنوشر و مدخل العامرية و طريق السجاعية و طريق عزبة راتب و مساكن تحيا مصر و استطاعت رفع 40 طن قمامة

و قام قطاع شمال مركز المحلة و الذى يضم معدات وحدات البنوان و دمرو و سامول و الشهيدى بأعمال نظافة بالوحدة المحلية للبنوان تضمنت مدخل قرية البنوان و منطقة البوابة التعريفية وطريق 71 الرابط بين البنوان و نمرة البصل و مدخل قرية الشرقية و سيدي حمود و تم رفع 45 طن قمامة أما قطاع جنوب المحلة الذى يضم معدات الوحدات المحلية لشبرابابل و الهياتم و صفط تراب و بلقينا فقد قام برفع 40 طن قمامة بالوحدة المحلية لبلقينا من مدخل قرية بلقينا و طريق العلو و طريق المقابر و منطقة السياف

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى تستهدف من خلال تنظيم هذه الحملات المشتركة رفع مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة و تلبية مطالب المواطنين

 


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