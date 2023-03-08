رئيس هيئة الاستثمار يلتقى ممثلى مجتمع ريادة الأعمال

كتب محمد أسعد

وقال حسام هيبة إن الفترة القادمة ستشهد تعاون كبير بين الهيئة ومجتمع ريادة الأعمال للترويج للاستثمار في الشركات الناشئة في مصر خلال الفترة المُقبلة، باعتبارها صاحبة فرص النمو الأعلى، بالإضافة إلى قدرة رواد الأعمال على تقديم حلول مبتكرة لتحسين أداء الاقتصاد المصري بوجه عام.

وأعلن حسام هيبة أن دعم ريادة الأعمال أحد أهم أهداف ومحاور عمل الهيئة الرئيسية، مشيرًا إلى حصول 120 ألف مستفيد على حزمة الخدمات المُقدمة من منصة فكرتك شركتك للشركات الناشئة، بداية من برامج التوعية والتوجيه والاستشارات القانونية إلى إعداد دراسات الجدوى وخدمات الدعم الحكومي نهاية بالدعم التمويلي، مؤكدًا أن عدد المستفيدين سيتضاعف خلال الفترة المُقبلة، كما سيتم ابتكار أشكال أخرى للدعم.

واتفق الحضور على عقد اجتماع دوري يجمع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال لمواصلة العمل على تهيئة البيئة المناسبة للشركات الناشئة وتطوير منظومة ريادة الأعمال وطرح حلول مبتكرة تناسب طبيعة الشركات الناشئة، بما يمكنها من التطور والتوسع ومواجهة أي تحديات مستقبلية، ويعظم من قدرتها على الاستمرارية والمنافسة في سوق العمل.