رئيس شركة مياه الأقصر يتابع مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات بالشركة، والتي تضمنت ميكنة منظومة للقراءة والتحصيل وتأثيرها المباشر على زيادة الإيرادات وخفض كمية المياه الغير محاسب عليها بشكل ملحوظ، وأيضاً تطبيق برنامج SCADA وهو جزء من عملية التحول الرقمي للشركة، والذي بدوره يوفر البيانات المطلوبة لمتابعة الكفاءة التشغيلية لمرافق الشركة، مما يساعد في نقل الصورة الكاملة لمتخذي القرار وسرعة الاستجابة للمستجدات والطوارئ.

ومن جانبه قال المهندس عاطف عزت، أن أحد أهم أهداف المشروع هو تحقيق التكامل في المنظومة التي تعمل بها الشركة واتاحة البيانات لمتخذي القرار، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للعملاء، فيما تفقد الوفد بعد ذلك الوحدات المتنقلة لخدمة العملاء والتي تعتبر خطوة كبيرة في التسهيل على العملاء وتقديم خدمة أفضل لهم، حيث تم توفير 8 وحدات متنقلة لخدمة العملاء مجهزة بالكامل لتغطية جميع أنحاء محافظة الأقصر وتوفير كافة الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء الرئيسي بالشركة.

كما تفقد الوفد أيضاً عملية تأهيل عدد ٥ معامل بشركة الأقصر للحصول على شهادة الأيزو والتي تضمن بدورها جودة أعلى لإنتاج الشركة وزيادة ثقة العملاء في جودة المياه، وتمت متابعة أعمال الإنشاءات الجارية بمشروع محطة مياه الشرب بالهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة للانتهاء وفق البرنامج الزمني المحدد لها.

وأشاد في الختام اللواء المهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بالتعاون والدعم المستمر بين شركة الأقصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمساهمة في تطوير قطاع المياه في محافظة الأقصر والصعيد ككل.



جولة بمشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه



رئيس شركة مياه الأقصر يتابع مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة



عرض مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه بدعم الوكالة الأمريكية



مناقشة مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه بالأقصر



