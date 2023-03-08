رئيس جامعة الدلتا: مشروع القياس والتقويم يساعد على تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات

يأتى ذلك فى اهتمام الجامعة كونها أحد صروح التعليم التكنولوجى وبها أحدث الإمكانيات بتكنولوجيا التعليم وتطوير نظم التقويم والقياس الطلابى بها،بالإضافة إلى ترسيخ التحول الرقمي.

وتناولت الورشة الإختبارات الإلكترونية، التصحيح الإلكتروني للإختبارات بنظام البابل شيت، كما اشتملت على تدريب وعرض علمى لإستخدام برامج التصحيح الآلى و بنوك الأسئلة، بالإضافة إلى منهجية العمل فى منظومة qorrect.

فضلا عن كيفية انشاء الإختبار وأساليب انشاؤه، كيفية إدارة المنهج و عمل جدول مواصفات ليقيس اهداف التعلم ، آلية عمل برنامج ريمارك، وكيف يتم تصميم قوالب على البرامج و استخراج النتائج وعرض التقارير وتصحيح استجابات الطالب.

كما تم توضيح طرق عرض الإمتحان الإلكترونى على برامج كوركت و ريمارك ،وفى نهاية الورشة كان هناك حوار مفتوح وتم الرد على الإستفسارات.

ومن جانبه،أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، إن مشروع القياس والتقويم يساعد على التطوير المستمر لنظم تقويم الطلاب والامتحانات، والإرتقاء بمستوى الكفاءة التعليمية، مشيرًا الى اهمية التقويم المستمر للعملية التعليمية من خلال قياس مدى تحقق معايير جودة الأداء لدى جميع عناصر العملية التعليمية، ومؤكدًا على ضرورة متابعة إعداد وتحديث بنوك الأسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم المستهدفة والمعايير الأكاديمية للبرامج الدراسية فى الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا، وحرص الجامعة علي أن تكون جامعة ذكية ابتكارية تعمل على تطبيق التقنيات الرقمية فى التعليم التكنولوجى، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، فالجامعات التكنولوجية قاطرة التقدم لمستقبل افضل.