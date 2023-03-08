رئيس جامعة الإسكندرية يطرح رؤى جديدة لتدويل التعليم العالى

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت جامعة الإسكندرية جلسة عن تدويل التعليم العالي،فى ختام فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030 برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وخرجت بعدد من التوصيات، أهمها: تطوير البرامج الدراسية فى الجامعات وربطها بسوق العمل، تحسين جودة التعليم في جميع الأقاليم للوصول للاعتماد الدولي، العمل على جعل الجامعات المصرية مؤسسات جاذبة للطلاب الوافدين، والعمل على إصدار (Student Visa) بما يساعد على الوصول للتنافسية العالمية.

وامدت توصيات الجلسة على وضع آلية للتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس وخاصة في العلوم البينية الممنوحة من الخارج، وضع آلية للموافقات الخاصة بالدرجات والشهادات المُزدوجة والمُشتركة مع الجامعات العالمية، دعم الشراكات الدولية والتنسيق مع جهات التمويل الدولية لدعم الطلاب للدراسة بالخارج من خلال خلق قناة محلية للتمويل من خلال البعثات، دعم التبادل الأكاديمي والطلابي والتعاون فى مجال الأبحاث العلمية المشتركة، وتوفير منح دراسية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.

شارك في الجلسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية والخبراء والباحثين ورئيس إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية.



