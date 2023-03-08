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رئيس الوزراء: 150 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:49 م
رئيس الوزراء: 150 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة  القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة"
 
وأضاف فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تكلفة وإجمالي هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.
 
 
 

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