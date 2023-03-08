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رئيس الوزراء يوجه بسرعة رقمنة الأصول التابعة للوزارات

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:06 م
رئيس الوزراء يوجه بسرعة رقمنة الأصول التابعة للوزارات اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".
 
و وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء في رقمنة كل الأصول التابعة لها، سواء أراضي، أو عقارات أو خلافه، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية، تحقق الحوكمة، وتضمن إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، وسد منافذ محاولات التعدى عليها.

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