رئيس الوزراء: وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوى وتم حل 1260 منها

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوى، وتم حل 1260 شكوي منهم أي ما يقرب من 80% من هذه الشكاوى، موضحا أن الموازنة الجديدة تنحاز فى الأساس للحماية الاجتماعية، وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.

وأضاف مدبولى، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة قرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".

وتابع فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تكلفة وإجمالي هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.