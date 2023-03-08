اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 05:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء ردا على سؤال اليوم السابع: حوافز استثنائية لعدد من الصناعات قريبا

الأربعاء، 08 مارس 2023 04:50 م
رئيس الوزراء ردا على سؤال اليوم السابع: حوافز استثنائية لعدد من الصناعات قريبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ردًا على سؤال الزميلة هند مختار، مسئول ملف مجلس الوزراء حول خطة الحكومة لتشجيع الشباب على الصناعة وتقديم حوافز للصناعات، إن الحكومة بصدد إقرار حوافز استثنائية لعدد من الصناعات المحددة، وسيتم إقرارها قريبا، وهى تستهدف قطاعات بعينها، ومن شأنها توفير ما يقرب من 10 لـ 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.
 
وتابع رئيس الوزراء ردًا علي سؤال " اليوم السابع"، أن الحكومة أيضا تدرس وضع برامج تمويل ميسر للشباب لتشجيعهم على التصنيع وهذه البرامج تستهدف عدد كبير من الشباب الفترة القادمة.

حوافز استثنائية

مجلس الوزراء

الصناعة

الحكومة

مصطفى مدبولي

قطاع الصناعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة