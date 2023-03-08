وأضاف ألبانيز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي " الاسترالية على موقعها الإخباري - "سألتقي الرئيس بايدن في الولايات المتحدة .. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الترتيبات التي ستجرى قريبا".

يشار إلى أنه بعد 18 شهرا من المفاوضات، من المتوقع أن تكشف استراليا عن خطط للحصول على ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهي الخطوة التي وصفها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنها أكبر قفزة فردية في القدرة الدفاعية في تاريخ البلاد.

وذكرت الشبكة أن أنتوني ألبانيز أكد أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت الزيارة مع جو بايدن تهدف إلى تعزيز صفقة غواصة نووية.

وتابعت أنه من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء إلى سان دييجو، حيث سيتواصل مع رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للكشف عن الغواصة المختارة بموجب اتفاقية AUKUS.

وقال ألبانيز للصحفيين في بيرث اليوم الأربعاء "سألتقي بالرئيس بايدن في الولايات المتحدة، سيكون لدينا المزيد من الإعلانات حول التفاصيل قريبًا حول الترتيبات التي سيتم إجراؤها .

ويأتي تأكيده في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيشق طريقه إلى سان دييجو في الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك في أعقاب المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث حول بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا.