رئيس الوزراء: أغلب مخصصات الموازنة الجديدة ستوجه للحماية الاجتماعية

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الموازنة الجديدة تنحاز فى الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تكلفة وإجمالى هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.