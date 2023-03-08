دورة تدريبية لمعلمي الدراسات الاجتماعية بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أقام متحف كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدورة التدريبية التعريفية الأولى، لمعلمي الدراسات الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين المصاحبين للرحلات المدرسية لمدارس التعليم الأساسي، لتعريفهم بسيناريو العرض المتحفي، ومسار وقواعد الزيارة، لتعريفها للطلاب أثناء زيارة المتحف، لتحقيق أقصى استفادة لأبنائنا الطلاب من زيارتهم للمتحف، ولتعريفهم عظمة حضارة وتاريخ مصر عبر العصور.

وذلك في إطار النشاط الثقافي والعلمي والتربوي لمتحف كفر الشيخ في نشر الوعي الأثري والتاريخي كان في استقبالهم الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف، وقدم المحتوى العلمى، محمد بلتاجي مسئول التدريب بالمتحف.

وعلى جانب آخر استقبل متحف كفر الشيخ مدرسة حسني زهرة الإعدادية بنين، تضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة، وأبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.