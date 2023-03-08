ختام فاعليات المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية الخامس لهندسة طنطا

الغربية مصطفى عادل

اختتمت منذ قليل فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية ICASGE'23 في نسخته الخامسة تحت عنوان " تشكيل المستقبل من خلال الجمع بين المعرفة والتقنيات المتقدمة"، والذى نظمته كلية الهندسة بجامعة طنطا، بمدينة الغردقة على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا ونائب رئيس المؤتمر والدكتور عماد عتمان رئيس المؤتمر والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور مروان شاهين مقرر المؤتمر .

أعرب الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة عن فخره بالنجاح الذى حققه المؤتمر، مثمناً جهود ‏كافة المشاركين في المؤتمر واللجنة المنظمة والرعاة الرسميين، والمحكمين لدورهم فى الإعداد الجيد للمؤتمر والعمل الدؤوب، موضحاً ان جلسات المؤتمر تضمنت مناقشة 100 بحث علمي و 12 جلسة علمية فى العديد من الموضوعات الهامة لمتابعة المستحدثات فى مجال العلوم الهندسية والانشائية والجيوتقنية، من خلال نخبة من الكوادر العلمية والباحثين والأكاديمين.

كما شهدت الجلسة الختامية تكريم رئيس الجامعة للجنة المنظمة والمحكمين والمدققين العلميين والرعاة الرئيسيين للفعاليات موجها الشكر والتقدير لمجهوداتهم واسهاماتهم في نجاح المؤتمر والمعرض المصاحب له.