حياة كريمة تدشن قافلة طبية مجانية لأهالي قرية صنعاء بالخارجة اليوم

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بصدد تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، اعتباراً من اليوم، الأربعاء، ولمدة يومان والتى تضم عدد من التخصصات الطبية الهامة بالتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت فى تقديم خدماتها الطبية لأهالى المحافظة فى عدد كبير من القرى والتوابع والتى أسفرت عن علاج 3753 حالة مرضية خلال الفترة الماضية على مستوى 11 قرية فى أرجاء المحافظة، كما تم تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرية شرق بولاق التابعة لمركز الخارجة، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المرضى من أهالى القرية فى عدد من التخصصات الطبية تضمنت الباطنة والرمد والأطفال والجلدية والنساء والولادة والأنف والأذن والعظام على أن يكون الكشف الطبي بأسبقية الحجز ويتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف محروس، أن قوافل جسور الخير التابعة لكلية الطب بجامعة المنصورة، تستكمل عملها بمركز الداخلة وقدمت خدماتها لأكثر من 1800حالة مرضية فى تخصصات العيون - القلب - جراحة الأوعية الدموية- الأطفال - المسالك - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن ، بالإضافة لخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه القوافل تأتى استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة، والتي بدأتها جامعة المنصورة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة واهتمامهم الأكبر بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، لتوفير خدمات طبية لهم وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

واضاف محروس، أن مواعيد عمل القافلة الطبية تبدأ من اليوم الأحد 5 مارس وحتى غداً الأربعاء الموافق 8 مارس للكشف وإجراء العمليات بمستشفى الداخلة العام، على أن يكون التسجيل بأسبقية الحضور داخل المستشفي.