حياة كريمة بالأقصر.. مدينة إسنا تجرى العمل بالصرف الصحى فى قرية النمسا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد قام ياسر حلمى عباس رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار العمل بالصرف الصحى بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجرى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يجرى توصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، كما تم توصيل مرافق المياه بمجمع الخدمات الحكومية بالنمسا، كما أنه يجرى العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين:- (الدور الأرضى يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعى - حضانة - والدور الأول علوى يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد ياسر حلمى عباس، أنه يتم أيضًا استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، ويجرى استمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بقرية النمسا



توصيل مواسير الصرف الصحى بقرية النمسا



مدينة إسنا تجرى العمل بالصرف الصحي فى قرية النمسا