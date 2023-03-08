حياة كريمة.. الانتهاء من إنشاء 7 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 100% بالشرقية.. صور

قال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعتبر شهادة ميلاد جديدة ل أهالى قرى مركز ومدينة الحسينية، بعد أن أصبح الحلم حقيقة ملموسة.

وأوضح معجل، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إنشاء 7 نقاط إسعاف تغطى كافة الوحدات المحلية بمركز الحسينية، وأماكنها " نقطة إسعاف سعود- نقطة إسعاف الاخيوة- نقطة إسعاف الملاحة- نقطة إسعاف سماكين الغرب- نقطة اسعاف بحر البقر- نقطة اسعاف منشأة ابو عمر- نقطة اسعاف صان الحجر القبلية، منوها أن نسبة الإنجاز فى النقاط بلغت 100%، ودخلت الخدمة وأدرك الأهالى حجم المشروعات المنفذة على أرض المركز بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخطة التطوير يشمل 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها.

بالإضافة إلى إنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. وتطوير نقاط الشرطة.



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



جانب من المشروعات (5)



جانب من المشروعات (6)