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حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب فى قنا

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:39 ص
حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب فى قنا حبس - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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قررت جهات التحقيق بقنا، اليوم الأربعاء، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة صدم شاب، مما تسبب في مصرعه، بمنطقة الساحل بنجع حمادي.
 
وكان اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع عبد العزيز عاشور، 20 عاما، بعد أن صدمته سيارة بمنطقة الساحل بنجع حمادي.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن سائق السيارة بينه خلافات مع المجني عليه، وصدمه بمنطقة الساحل، مما أسفر عن وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.
 
تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

 

 


مصرع شاب

مركز نجع حمادي

امن قنا

اخبار قنا



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