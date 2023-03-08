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حالات يجوز من خلالها منح الجنسية المصرية لطالب التجنس.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:41 م
حالات يجوز من خلالها منح الجنسية المصرية لطالب التجنس.. اعرف التفاصيل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، بشأن الجنسية المصرية ، وتضمن إنه يجوز لرئيس الوزراء وبناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متي توافرت إحدي الحالات التالية.
 
وتضمنت شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.
 
إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثماري لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي طبقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الاستثمارK مع إيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول للخزانة العامة للدولة ولا ترد.
 
 

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