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جهود لكشف غموض العثور على جثة شاب في مجرى مائي بإحدى قرى المحلة

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:33 م
جهود لكشف غموض العثور على جثة شاب في مجرى مائي بإحدى قرى المحلة جثة- ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشاب ملقاه في مصرف مائي في زمام قرية البنوان مركز المحلة ، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية في مصرف مائي في زمام قرية البنوان مركز المحلة
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي "س.ا.ا"30 سنة مبلغ باختفائه منذ أيام مقيم قرية طرينه مركز المحلة.
 
تم نقل الجثة للمشرحة وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.
 
 
 
 

 


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