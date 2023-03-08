جهاز شئون البيئة ينظم ورشة عمل حول تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ

كتبت منال العيسوي

انطلقت فعاليات ورشة العمل التدريبية الوطنية حول تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وينظمها جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) ومحافظة البحر الأحمر.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ورشة العمل تهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية المصرية على طرق تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ في ضوء الدليل الاسترشادي لرقابة وتقييم المخلفات الساحلية التي قامت بإعداده الهيئة الإقليمية بالتعاون مع وزارة البيئة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن إطار الخطة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات البحرية المبعثرة لجمهورية مصر العربية على ساحل البحر الأحمر، ويحاضر فى تلك الورشة عدد من المتخصصين من جانب الهيئة ومنهم الدكتور زاهر الأغوان المنسق للبرنامج الإقليمي لإدارة النفايات البحرية المبعثرة، والمهندس إسلام طه منسق وحدة نظم المعلومات بالإضافة إلى ممثلي وزارة البيئة من ذوي الخبرة والمعنيين بتنفيذ الخطة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات البحرية ومشاركة عدد من الباحثين البيئيين والمتخصصين فى المجال البيئى بوزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر و الجمعيات الأهلية والجهات البحثية المتعددة.

تتناول ورشة العمل التدريبية أخطار النفايات البحرية ومصادر تولدها وكيفية تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ والذى يشمل العديد من الخطوات، بدءًا من تحديد مصادر النفايات ومتابعة مستويات المخلفات الموجودة على الشواطئ وخطورة إلقاء المخلفات التي تلوث البيئة البحرية للحد منها والحفاظ على الشواطئ مع وضع اللبنات الأساسية لإعداد خطة وطنية على مستوى مصر للحفاظ على البيئة البحرية، كما تركز الورشة أيضًا علي تطبيق الجوانب العملية من خلال التطبيق العملي لجمع المخلفات البحرية من أحد شواطئ الغردقة، واستعراض تجارب وقصص نجاح لمكافحة التلوث على الشواطئ بجانب كيفية تنظيم مبادرات وحملات توعية.

جدير بالذكر أن تقييم النفايات المبعثرة على الشواطئ يُعد من المهام الحيوية والمهمة للحفاظ على البيئة الساحلية النظيفة والصحية، تلك المخلفات التي تنتشر على الشاطئ بطريقة عشوائية وغير منتظمة وقد تشمل البلاستيك والزجاج والمعادن والأحذية والإطارات والأشياء الأخرى، الأمر الذي يتطلب إيجاد إستراتيجية متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات البحرية بما تحتويه من مواد متعددة.

وتناولت الورشة كذلك عرضًا لأهم محاور الخطة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات البحرية لجمهورية مصر العربية والتي تشتمل علي نظام مؤسسي وتشريعي، ورفع الوعي البيئي وبناء القدرات الوطنية ودعم البحث والمتابعة والشراكة بين القطاع العام والخاص.

هذا ومن المقرر أن يتم تنظيم حملة توعوية للطلاب بعدد من المدارس بمدينة الغردقة بهدف رفع الوعي البيئي بقضية المخلفات البحرية وتأثيرها علي تدمير النظام الأيكولوجي والشعاب المرجانية والكائنات الحية تحقيقًا للهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.