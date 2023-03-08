جامعة المنوفية تشارك فى منتدى "جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر"

المنوفية - محمد فتحى

شاركت جامعة المنوفية في وقائع المنتدى الأول للجامعات المصرية والمنعقد فى رحاب جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تحت عنوان "جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد "COP27 بهدف طرح رؤية علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود الرئاسة المصرية الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة 2023 وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها توني أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة المنوفية.

تناول المنتدي جلسة موسعة لوضع خارطة طريق المشروعات البحثية للجامعات المصرية واستعراض أهم المشروعات المقدمة فى هذا المجال وتنظيم جهود الجامعات المصرية فى مجال التنمية المستدامة.

واستعرضت جامعة المنوفية الأبحاث والمشروعات البحثيه التي تهدف إلى التنمية المستدامة وكيفية استخدام مخلفات محطات مياه الشرب لمعالجة المياه الملوثة، هذا كما قامت الدكتورة مها بشرح وإلقاء محاضرة تتناول بحثا عن البيئة المستدامة الخضراء لمعالجة مياه المنطقة الصناعية بقويسنا باستخدام مخلفات عضوية بمساعدة الطاقة الشمسية.

عقد الملتقي علي هامش جلسة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجلس الأعلى للجامعات.