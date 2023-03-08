جامعة القاهرة تطلق اليوم قافلة لتقديم المساعدات وتوزيع البطاطين بأبو النمرس

كتب محمد صبحى

تُطلق اليوم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة لقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة وذلك لتقديم مساعدات وتوزيع بطاطين ومواد عينية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة التي تهدف إلى المساهمة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق والأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى قيام القافلة بتوزيع عدد من المساعدات العينية والبطاطين بالمجان على المواطنين للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في المبادرات القومية، خاصة مبادرة حياة كريمة ، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى قيام هذه القوافل بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية، إلي جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن توجيهات رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.