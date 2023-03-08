"ثقافة المنوفية" تنظم 32 نشاطا ثقافيا وفنيا احتفالا بعيد الأم ويوم المرأة

المنوفية محمد فتحى - محمود شاكر

قال أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية، أنه خلال شهر مارس الحالي ستقوم الإدارة العامة لثقافة المنوفية بعقد العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لكافة الأنشطة الثقافية والفنية بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعى القومى لدى المواطنين، وإنطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته.

وأوضح مدير عام ثقافة المنوفية أنه من أبرز الفاعليات المزمع تنفيذها خلال الشهر الحالى، ندوة بعنوان "الأسباب النفسية والاجتماعية والأثرية بانتشار وإدمان العقاقير المخدرة" ببيت ثقافة منوف، وذلك يوم 13 مارس القادم، وندوة أخرى بعنوان "دور الأسرة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية" ببيت ثقافة بركة السبع، محاضرة بعنوان " رمضان شهر الإنتصارات " ببيت ثقافة سبك الضحاك ، كما سيتم عقد يوم 14 مارس محاضرة بعنوان " تكريم المرأة في الإسلام " ببيت ثقافة الماي ، وفي 15 مارس سيتم عقد محاضرة بعنوان " الإدمان وطرق المعالجة النفسية " بقصر ثقافة شبين الكوم، محاضرة تمكين ثقافي بعنوان " ظاهرة العنف لذوي القدرات الخاصة " بقصر ثقافة مدينة السادات ، ومحاضرة بعنوان " الأضرار الإقتصادية علي الفرد والمجتمع من تعاطي المخدرات " بقصر ثقافة مدينة السادات ، وكذا محاضرة بعنوان " الإدمان وأثاره علي الشباب " ببيت ثقافة الشهداء ، ومحاضرة تثقيف علمي للشباب بعنوان " التكنولوجيا والخدمات الثقافية " ببيت ثقافة سبك الضحاك ، في يوم 16 مارس سيتم عقد محاضرة بعنوان " الإنسان المصري القديم " ببيت ثقافة قويسنا ، قراءة في كتاب بعنوان " صفحات من تاريخ المرأة المصرية في العصر الحديث " بمكتبة منشأة سلطان ، وفي يوم 20 مارس سيتم عقد محاضرة بعنوان " قناة السويس محور التطور " ببيت ثقافة شبرابخوم ، ومحاضرة بعنوان " دور الأم وأهميتها في المجتمع " ببيت ثقافة الباجور ، ومحاضرة بعنوان " الصوم والصحة العلاجية " ببيت ثقافة دنشواى.

وأضاف فوزي أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية يوم 21 مارس بقصر ثقافة شبين الكوم في تمام الساعة 4 مساءً والتي ستتضمن إستعراض للفن التشكيلي وعرض موسيقي عربية لفرقة المنوفية وعدد من الفقرات الفنية والشعرية ، كما سيتم عقد محاضرة ببيت ثقافة بركة السبع تحت عنوان " بر الوالدين " ، قراءة في كتاب بعنوان " المرأة وقضية العمران " ببيت ثقافة سرس الليان ، ومحاضرة فنية بعنوان " المرأة في لوحات المشاهير " ببيت ثقافة الماي ، محاضرة بعنوان " دور المرأة في الجمهورية الجديدة " بمكتبة منشأة سلطان ، وفي يوم 22 مارس سيتم عقد محاضرة بعنوان " آثار إمتداد العمراني " ببيت ثقافة منوف ، وفي يوم 23 مارس سيتم عقد ندوة بعنوان " بركات شهر رمضان " ببيت ثقافة بركة السبع ، وأخيراً يوم 30 مارس القادم سيتم عقد حلقة حوارية بعنوان " عادات يجب التخلص منها في رمضان " ببيت ثقافة بركة السبع ، محاضرة بعنوان " فضل العشر الأواخر من رمضان " ببيت ثقافة الشهداء.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد الذي تلعبه وزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطنين ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية التى تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.