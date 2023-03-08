وذكرت وزارة الداخلية الجورجية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أن نحو 50 شرطيا أصيبوا خلال هذه الاحتجاجات بعد استخدامهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وفى وقت سابق، استخدمت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة بعد أن نزل آلاف المحتجين إلى الشارع في العاصمة تبليسي رفضا لقانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل.

ووفقا لقناة سكاى نيوز ، أظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

وجاءت التظاهرات عقب مصادقة أولية للنواب الجورجيين في الثلاثاء على مشروع القانون.

وعبرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت رفض القانون.

وقالت في فيديو من الولايات المتحدة حيث تجري زيارة "أقف معكم لأنكم تمثلون اليوم جورجيا الحرة التي ترى مستقبلها في أوروبا ولن تسمح لأحد بسرقة هذا المستقبل".

واعتبرت السفارة الأمريكية في جورجيا التشريع "مستلهما من الكرملين" وقالت إنه يناقض رغبة جورجيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة في بيان "اليوم يوم أسود للديموقراطية في جورجيا" مضيفة إن التشريع يثير تساؤلات بشأن "التزام الحزب الحاكم بالتكامل الأوروبي-الأطلسي".