تعيين حراسة على قطار قليوب تمهيدا لفحصه من الجهات المختصة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعادت هيئة السكة الحديد قطار محطة قليوب رقم 557، الذى اصطدم بحاجز التصادم داخل المحطة مساء امس، على قضبان السكة مرة أخرى، تمهيدا لفحصه من الجهات المختصة، تمهيدا لنقله لورش الصيانة، فيما تسير حركة القطارات داخل المحطة بشكلها الطبيعى.

وتسبب حادث تصادم القطار بالحاجز فى وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 أخرين، حسب ما أعلنته وزارة الصحة، فيما اجرت فرق الصيانة عملها اليومى بصيانة التحويلات داخل المحطة، وعينت قوات الشرطة حراسة على القطار حيتى يتم فحصه.

وكانت أعلنت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء أمس الثلاثاء، أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار 557 /3027 ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550 تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدي الي دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة، ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان وعلي الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث ،والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر اعداد الوفيات

وأكدت السكة الحديد أن الاصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار، كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة علي الفور برئاسة المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف علي اسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات، مؤكدا أن الحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.