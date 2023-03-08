تعرف على قواعد السير فى التقاطعات والدورانات بالطرق منعا لوقوع الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور الحالى طبقا للمادة (57) من القانون قواعد السير فى تقطاعات ودورانات الطرق لمنع وقوع الحوادث، حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات السير، وتكون الأولوية فى المرور كالآتى:

- للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى.

- للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى، وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية.

- للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات.

- للمركبات التى دخلت فى التقاطع.

- المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة.

- عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطىء.