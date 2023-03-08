تعرف على الخدمات الاجتماعية لدير سمعان الخراز بالمقطم

كتب محمد الأحمدى

يعد دير سمعان الخراز واحداً من أعظم الأديرة الأثرية فى بالقاهرة، فهو قبلة لعدد كبير من السياح فى مصر والعالم لما يحتويه من كنائس أثرية تستوعب آلاف المصلين وعدد من الأجسام المنحوتة التى تروى هذه القصة، بالإضافة إلى وجود المجسمات التى تم اكتشافها بعد عمليات الحفر.

ويقول القمص سمعان إبراهيم خلال حديثه لـ"اليوم السابع" إن الدير ينظم القداسات بعدد كبير جدا من المسيحيين فى مصر والعديد من الدول، بالإضافة إلى توافد السياح من جميع دول العالم إلى الدير لما يحتويه من معالم أثرية وتاريخية هامة، مضيفا أن الدير منحوت بمعجزات السيد المسيح وله العديد من الأنشطة تتمثل فى تقديم الخدمات للفقراء والمساكين.

ويوجد فى الدير لجنة تدرس حالة المحتاجين جميعا سواء مسلمين أو مسيحيين بعد عمل تقصى عنه وتقدم لهم المساعدات التى تتمثل فى تجهيز العرائس أوتقديم مساعدات للأسر البسيطة وهو نشاط خاص بالدير فقط.