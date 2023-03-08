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تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف بعد رفع العربات ونقلها للورش.. صور

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:06 ص
تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف بعد رفع العربات ونقلها للورش.. صور تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت محافظة القليوبية، فى بيان صحفي، اليوم، أنه تم رفع عربات قطار منوف من على القضبان ونقلها إلى الورش، وتم تسيير حركة القطارات مرة أخرى على خط منوف الذي شهد مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم القطار رقم 557، حيث ارتطم القطار، وهو على سرعة فائقة بالصدادات الأسمنتية فى نهاية الخط بعد أن تجاوز قائده السرعة، وخرج الجرار والعربة التالية له عن القضبان، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا ووفاة 2 من الركاب.
 
وانتقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومدير أمن القليوبية، وأكثر من 20 سيارة إسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قليوب العام.
 
ودفعت السكة الحديد بأوناش لإزالة آثار الحادث وفصل عربات قطار قليوب عن العربة الأولى الجرار التي خرجت عن القضبان لعودة الحركة لطبيعتها.
 
وأعلنت السكة الحديدية في بيانها أنه أثناء دخول قطار 557 منوف- كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550 تجاوز السائقين السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة مما نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة التالية له.
 
تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (1)
تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (1)

تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (2)
تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (2)

تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (3)
تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (3)

تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (4)
تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (4)

تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (5)
تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (5)

تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (6)
تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف (6)

 
 


 

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