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تحقيقات حريق شقة سكنية بمصر القديمة: ماس كهربائى السبب

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:45 ص
تحقيقات حريق شقة سكنية بمصر القديمة: ماس كهربائى السبب السيطرة على حريق- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة بحسب تقرير رجال المعمل الجنائى. 
 
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات. 
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 

حريق

حريق شقة

أخبار الحوادث

مصر القديمة



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