تحرير 16 محضر إشغال طريق ورفع المخلفات بحي وسط مدينة المنيا



من جانبه ، قال اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي وسط المدينة لتيسير حركة المواطن ومنع الاشغالات على كبارى المشاة والأرصفة الجانبية المخصصة مما يعيق سير المواطنين ، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إشغال طريق ، كما تم رفع المخلفات بنقاط التجمع من شوارع الحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

فيما تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.



ففي مركز ومدينة ابوقرقاص، تابع تاج جلال رئيس المركز، عددا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية ابيوها للوقوف على نسب التنفيذ، مؤكداً على تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ، ضماناً للانتهاء منها وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها .