تجديد حبس حارس عقار متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالوايلى 15 يوماً

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس حارس عقار 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من إحدى الشقق السكنية فى منطقة الوايلى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى - 3 ساعات رجالى) من داخل إحدى الشقق السكنية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.