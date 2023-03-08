اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 11:41 م
أكرم القصاص
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تباطؤ طفيف للتضخم السنوي في مقدونيا الشمالية

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:00 م
تباطؤ طفيف للتضخم السنوي في مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية
أ ش أ

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أفادت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في مقدونيا الشمالية بأن معدل التضخم بلغ 16.7 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، متباطئًا بشكل طفيف من 17.1 في المئة في شهر يناير السابق له. 


وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن بيانات المكتب أوضحت أن التباطؤ في التضخم بدأ في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار المستهلكين بشكل أكبر خلال العام الحالي.


وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المئة في فبراير بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة في يناير. وقد سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات أكبر نمو سنوي بنسبة 25.3 في المئة، تليها الفنادق والمطاعم ثم المفروشات والأجهزة المنزلية ثم السلع والخدمات المتنوعة تليها الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.


وأشار مكتب الإحصاء إلى أن مؤشر أسعار التجزئة ارتفع بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري في الشهر الثاني من العام.


وعلى الرغم من أن متوسط التضخم في مقدونيا الشمالية بلغ 14.2 في المئة في عام 2022، ارتفاعًا من 3.2 في المئة فقط في عام 2021، إلا أنه سجل 16.9 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.


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