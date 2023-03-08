اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 06:47 م
أكرم القصاص
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بنك كندا المركزى يبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لأول مرة منذ عام

الأربعاء، 08 مارس 2023 06:21 م
بنك كندا المركزى يبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لأول مرة منذ عام كندا
أ ش أ

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قرر بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 4.5 في المائة دون تغيير، لأول مرة منذ عام كامل.


وتوقع اقتصاديون أن يوقف البنك المركزي، دورة رفع سعر الفائدة، والتي بدأت في مارس الماضي من أدنى مستوى في الوباء عند 0.25 في المائة.


وذكر البنك المركزي - في يناير - أنه يعتزم الاحتفاظ بنسبة 4.5 في المائة لتقييم تأثير ارتفاع الأسعار حتى الآن، وسط علامات على أن التضخم الأساسي قد بلغ ذروته وأن السياسة النقدية المقيدة كانت سارية المفعول. 


ومع ذلك ، قال مجلس إدارة البنك - في ذلك الوقت أيضًا - إنه مستعد لزيادة الأسعار إذا لزم الأمر للوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة.
وذكر أحدث تقرير لهيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 5.9 في المائة في يناير من العام الماضي؛ وهو ارتفاع أصغر مما ذكر في ديسمبر ولكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي.


وعلى الرغم من أن الأمر سيكون بمثابة أخبار مشجعة للمقترضين، إلا أن هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، كما أشار البنك، في اجتماعه السابق للسياسة وفي البيانات منذ ذلك الحين أنها كانت تميل نحو الحفاظ على معدله الثابت. 


ويشعر البنك بالثقة في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لأن هناك أدلة متزايدة على أن التضخم المرتفع بدأ في التراجع.


كندا

بنك كندا المركزى

أسعار الفائدة

الاثتصاد الكندي



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