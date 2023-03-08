برعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. محافظ قنا يسلم 20 جهازا لأمهات مثاليات

سلم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عددا من الأجهزة المنزلية لـ 20 من الأمهات المثاليات بالمحافظة مقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى، على هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، واليوم العالمى للمرأة،

أشاد محافظ قنا، بدور المؤسسات المشاركة المجتمعية والأعمال الخيرية بمختلف المحافظات بصفة عامة وقنا بصفة خاصة، داعيًا مؤسسات المجتمع المدنى أن تحذو حذوها فى المشاركات المجتمعية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.

وقدمت مسئولة أحد المؤسسات المشاركة، التهنئة إلى اللواء أشرف الداودى وشعب قنا الكريم بمناسبة العيد القومى، معربة عن سعادتها بتكريم الأمهات المثاليات فى ظل الجهود الكبيرة التى يبذلها محافظ قنا فى كافة المجالات، مؤكدة أن المؤسسة لن تدخر جهدًا فى المشاركة مع أبناء مصر فى كافة ربوعها، انطلاقا من أن المجموعة لها دور بارز فى المشاركة الفعالة مع الدولة فى المبادرات المجتمعية المختلفة فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطنى للتنمية الاهلية وضمن مبادرة حياة كريمة.