انطلاق ماراثون المشى فى كفر الشيخ احتفالاً باليوم العالمى للمرأة

انطلق ماراثون المشى احتفالاً باليوم العالمي للمرأة أيقونة النماء بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 500 فتاة و أطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى 15محافظة، اليوم الأربعاء، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقدم ماراثون المشى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، بحضور الدكتور إبراهيم زكريا، منسق المشروع بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

بدأت المسيرة من أمام ميدان النسر مروراً بطريق الإسكان الاجتماعى فى اتجاه طريق سخا، وشارك به عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وعضوات اتحاد كفر الشيخ، بالإضافة إلى أعضاء أندية الفتاة والمرأة، وفريق شباب يدير شباب فريق رانرز، وطالبات كلية التربية الرياضية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة المهمة إنما يأتى تتويجًا لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية بشكل فعال في جميع المجالات «الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية» في بلادنا ومشاركتها في بناء أجيال تحمل المسئولية، موجهاً التحية للأم المصرية و لأمهات الشهداء الأبرار و لكل مصرية قائدة فى موقعها تحقق النجاح وتدفع مسيرة التنمية قدماً على أرض مصر .

وأكد محروس، أن مصر فى عهد الرئيس السيسي، استطاعت أن تقدم نموذج حضارى فى ملف دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة قضايا المرأة، تزامناً مع إطلاق مصر «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة .

شاركت عظيمات مصر من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، الإحتفال باليوم العالمي للمرأة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و الدكتورة غادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية،بحضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية وفريق عمل الإدارة و إدارة الأداء الرياضي و مديرى الإدارات الفرعية، ومشرفي النشاط الرياضي.



بدء انطلاق الماراثون



جانب من المشاركات



قيادات الشباب والرياضة



ماراثون المشى بمشاركة 500 فتاة احتفالاً باليوم العالمي للمرأة بكفر الشيخ



ماراثون المشى بمشاركة 500 فتاة احتفالاً باليوم العالمي للمرأة