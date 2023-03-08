انتشال جثة جديدة من المفقودين الستة بحادث غرق مركب فى النيل بأسوان

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بأسوان، اليوم، الأربعاء، جثة جديدة من المفقودين الستة بحادث غرق مركب "قارب" فى نهر النيل أمام قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة، خلال جهود اليوم الثالث من البحث عن ضحايا الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التى تم انتشالها اليوم، لشخص يدعى محمد عبد القادر رمضان 36 سنة، بعد العثور على جثته بالقرب من موقع غرق المركب بقرية أبو هور، وجارى البحث عن المفقودين الأربعة الآخرين بعد انتشال جثة طفل بالأمس.

وقرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل غرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لمتابعة الجهود المبذولة لانتشال المفقودين الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق أثناء استقلالهم لمركب بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة، وقدم اللواء عطية، تعازيه ومواساته لأسرة الطفل نعمان عبد الرحمن فتحى، والذى تم انتشال جثمانه ضمن 6 مفقودين، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بفسيح جناته، ويكون شافعاً لوالديه يوم القيامة.

ومن جانبه صرح صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، بأنه جارى تكثيف الجهود لانتشال المفقودين الآخرين في الحادث، مضيفا أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته للجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية والإنقاذ النهرى بتكثيف أعداد الضفادع البشرية والجهود لانتشال باقى المفقودين فى أسرع وقت ممكن.

وشهدت محافظة أسوان، مساء الاثنين، حادث غرق مركب "قارب" فى نهر النيل، وذلك بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة بالقرب من مدينة كلابشة، بالتزامن مع الطقس السيئ، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لانتشال 6 مفقودين تعرضوا للغرق خلال الحادث، وتبين أن الستة هم: أشرف فتحى الزاكى، 35 سنة، ونجله حسن، 5 سنوات، وعمرو حسن محمد، 35 سنة، من قرية أمبركاب، وعبد الرحمن فتحى، 30 سنة، ونجله نعمان، 3 سنوات، ومحمد عبد القادر، 36 سنة.