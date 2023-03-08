اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليوم العالمى للمرأة.. الخارجية: نتوجه بتحية إعزاز للمرأة المصرية فى شتى الميادين

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:50 ص
اليوم العالمى للمرأة.. الخارجية: نتوجه بتحية إعزاز للمرأة المصرية فى شتى الميادين السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
وكالات

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وجهت وزارة الخارجية التحية للمرأة فى عيدها العالمى، وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر "نتوجه بتحية إعزاز وتقدير إلى المرأة المصرية في شتى الميادين، فتاريخ مصر مليء برموز نسائية ساهمت بشكل فعال في رسم مستقبل الوطن، وتظل أجندة تمكين المرأة في قلب جهود الدولة المصرية لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص".

 


اليوم العالمى للمرأة

السفير أحمد أبو زيد

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يوم المرأة العالمى



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