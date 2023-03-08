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الأربعاء، 08 مارس 2023 08:08 م
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اليوم السابع: يوم الشهيد.. مصر لا تنسى شهداءها

الأربعاء، 08 مارس 2023 07:55 م
اليوم السابع: يوم الشهيد.. مصر لا تنسى شهداءها اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" يوم الشهيد.. مصر لا تنسى شهداءها.. الدولة تواصل تقديم كل الخدمات لأهالى الشهداء والمصابين.. وجمعية المحاربين القدماء تكرم الأسر وتقيم الاحتفالات فى كل المحافظات.. سيناء.. أرض التنمية والتضحيات.. المشروعات على أرض الفيروز لا تتوقف.. 650 مدرسة متنوعة.. 5 مستشفيات مركزية و97 وحدة صحية.. تطوير ميناء العريش البحرى.. وتجمعات تنموية بوسط سيناء.. صفحة مضيئة فى تاريخ الوطن.
 
 
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