المصنفة الأولى عالميا فى المصارعة: بنات مصر يشهدن طفرات غير عادية

كتب سمير حسنى

قالت سمر حمزة بطلة المصارع المصرية، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمرأة المصرية، وبخاصة فى الألعاب الفردية، موضحة: "البنات فى مصر يشهدن طفرات غير عادية وحققن نتائج رائعة، والناس بدأوا يهتمون بهذه النتائج، فى البداية كان تقبل لعب البنت المصرية هذه اللعبة القوية صعبا جدا، لكن الفكر تغير بعد تحقيق النتائج الإيجابية".

وأضافت حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني: "فى المصارعة أصبحنا أبطال عالم وأولمبيين نتيجة الاهتمام والتدريب والعمل الجاد والشاق".

وحول كونها أول لاعبة مصرية تلعب نهائى بطولة العالم للمصارعة، قالت: "هدفى فى التمرين هو أن أصبح الأفضل، وعندما حصلت على ميدالية فى بطولة العالم بالعام قبل الماضى كنت أول بنت تحصل على ميدالية منذ 15 عاما، وذلك على مستوى الذكور أيضا، وليس البنات فقط، فقد كانت أخر ميدالية حققتها مصر فى عام 2006، وصممت فى العام الماضى على التأهل لبطولة العالم مرة أخرى وحصلت على ميدالية فضية، والآن أصبحت المصنفة الأولى عالميا".