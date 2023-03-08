المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحداد لاتجاره بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبدالواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لحداد، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكذلك الحبس سنة واحدة لعامل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 24206 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 2938 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ن ج"، 26 سنة، حداد، و"عبد النبي م ج"، 23 سنة، عامل، مقيمان دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المتهم الأول أحرز جوهرا مخدرا "الهيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهرا مخدرا "Indazole Carboxamides"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أحرز جوهرا مخدرا "Indazole Carboxamides"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت تحريات المباحث، أكدت أنه حال مرور قوة أمنية أبصرت المتهم الأول وهو يقوم بتسليم الثاني أكياس تحوي مادة مخدرة، فتم ضبطهما، وبتفتيش الأول عثر معه على 7 أكياس لذات الجوهر، و14 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبتفتيش الثاني عثر معه على كيسين لمادة مخدرة، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، أقر الأول بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته، وأقر الثاني بإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي والهاتف خاصته، وأمرت النيابة بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.