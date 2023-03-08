المشدد 15 سنة لسائق و3 سنوات لعامل قتلا شخصًا خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق، والسجن المشدد 3 سنوات لعامل، وغيايدبيا المشدد 5 سنوات لعاملين، لاتهامهم بقتل شخص خلال مشاجرة بين الأول والمجني عليه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23824 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4637 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود ع ا"، 19 سنة، سائق، و"حمادة ع إ"، 34 سنة، عامل، و "محمد ع ا"، 23 سنة، عامل، و"إبراهيم ع إ"، 41 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين منطقة جامع منشية عبد المنعم رياض أول شبرا الخيمة، قتلوا المجنى عليه "محمد حسن على إبراهيم"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأدوات " فرد خرطوش، عصا خشبية" موضوع الاتهامات التالية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين توجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجني عليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "فرد خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أداة "عصا خشبية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل الأهالي قاصدين ترويعهم وتخويفهم، وإلحاق الأذى بكم وتكدير أمنهم وسكينتهم وفرض سطوتهم مما بث الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما أطلقوا أعيرة نارية من أسلحة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.