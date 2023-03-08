المدارس تكرم الطلبة الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم .. صور

كتب محمود طه حسين

تشجيعا للطلبة الموهوبين، كرمت المدارس التلاميذ الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم، حيث منحت مدرسة الحى الثانى الرسمية المتميزة للغات بإدارة أكتوبر التعليمية شهادات تقدير للطلبة المتميزين فى حفظ أجزاء من القرآن الكريم.

وأكدت إدارة المدرسة أن تكريم الطلبة ياتى فى إطار تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتشجيع المواهب واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، موضحة أنه يتم تشجيع جميع الطلاب الموهوبين فى شتى المجالات العلمية والرياضية والفنية.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفن، أشار إلى خطة الوزارة فيما يتعلق باكتشاف الموهوبين ورعايتهم واستثمار موهبتهم، حيث أكد أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، فضًلا عن تنظيم مسابقات في مختلف المجالات لتشجيع الطلاب الموهوبين، موضحًا أن الوزارة طبقت المرحلة الثالثة (25٪؜) من يوم الأنشطة في 75٪؜ من المدارس على مستوى الجمهورية وتستهدف تطبيق يوم الأنشطة في 100٪؜ من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.

وتابع الوزير أن الوزارة أطلقت مبادرة «إحياء المسرح المدرسى» بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم، على أن يتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.