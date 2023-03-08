المؤبد لشاب متهم بقتل طفل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة، والمستشارين وليد محمد شحاتة ومصطفى محمد الجاحر نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامى، وأمانة سر عليان أحمد عليان، وعثمان أحمد عبد بالسجن المؤبد الشاب لقتله طفل بسبب خلافات الجيرة بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم..



تعود وقائع القضية إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية اللوقا بسبب خلافات على الجيرة قام على أثرها المتهم " حسن. ن. إ " 26 عاما وآخرون بإطلاق أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة " محمود. م. ف " 15 عاما والتى أودت بحياته.



وكشفت تحريات المباحث بمركز ساحل سليم عن وقوع مشاجرة بين عائلتين على إثرها أطلقوا أعيرة نارية ونتج عنها إصابة المجنى عليه بإحدى الطلقات النارية فى رأسه ونقل إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتوفى عقب ذلك متأثرا بإصابته.



وتوصلت التحريات أن مرتكب الواقعة المتهم "حسن. ن. إ" وآخرون وتم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهمين وأسفر عن ضبط المتهم والذى اقر بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم.