اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكويت تعلن تعديل إجراءات منح "إذن العمل" للعمالة الوافدة فوق الـ60 عاما

الأربعاء، 08 مارس 2023 07:19 م
الكويت تعلن تعديل إجراءات منح "إذن العمل" للعمالة الوافدة فوق الـ60 عاما الكويت
وكالات

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أعلنت الكويت تعديل بعض إجراءات منح "إذن العمل" للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا
 
وقالت أسيل المزيد، الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إن الهيئة أجرت تعديلا على بعض إجراءات منح "إذن العمل" للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.
 
وأوضحت المزيد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أكد على السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة قبل التعديل.
 
وأشارت إلى استثناء ذات الفئات من رسم إضافي سنوي قدره 250 دينارا، وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق.
 
ومن شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقون بعائل أو المستثمرون أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.
 
وتضمن القرار الصادر عن الهيئة كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات.
 

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