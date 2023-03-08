اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 10:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: استثناء الشركات المصرية من "سابقة الأعمال" لدعم الصناعة المحلية

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:00 ص
الكهرباء: استثناء الشركات المصرية من "سابقة الأعمال" لدعم الصناعة المحلية وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت قرار باستثناء المنتج المصرى الخاص بمهمات الكهرباء فى جميع مشروعات الشركة من شرط سابقة الأعمال فى حالة مطابقة المنتج للمواصفات العالمية و ذلك لدعم و تشجيع الصناعة المحلية.
 
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توطين الصناعة المحلية أصبح أمر لا غنى عنه فى مصر فى ظل التطور غير المسبوق فى مجال مشروعات الكهرباء، موكدا أن توطين الصناعة المحلية يحتاج مجهودات كبيرة سواء من قبل الدولة أو المستثمرين المصريين.
 
 
ويرى المصدر، أن المصنعين المصريين مازال لديهم مشكلة فى الاهتمام بالتطوير بالمنتج رغم وجود الإمكانيات الرهيبة التى تؤهلنا من منافسة المنتج الأجنبى، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنتج المصرى ويجب العمل على حلها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
 
وقال المصدر إن الشركة المصرية أصبحت تهتم بجودة التغذية التى تصل لشركات توزيع الكهرباء وتم تركيب أول محطة كمعوض قدرات بالعوينات والتى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر والمنطقة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة