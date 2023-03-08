اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تنظم ورشة حكى بعنوان "ست الكل" فى اليوم العالمى للمرأة

الأربعاء، 08 مارس 2023 07:21 م
الكنيسة الأسقفية تنظم ورشة حكى بعنوان "ست الكل" فى اليوم العالمى للمرأة كاتدرائية جميع القديسيين
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأربعاء، ورشة حكي تحت عنوان "ست الكل" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك بالتعاون مع كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.

 

ويتضمن اليوم مشاركات من سيدات بيت الحواديت لقصص شخصية ملهمة قد مررن بها، على أن يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

 

بيت الحواديت هو مشروع فني معني بتدريب الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية المختلفة على كتابة وأداء الحكايات الشخصية بشكل خاص والحكايات بشكل عام، بالإضافة لتقديم منتجات الحكي بطرق متنوعة ما بين المسرح المباشر و الحكايات المصورة والمسموعة والمقروءة.

مركز جسور
مركز جسور

 


الكنيسه الاسقفيه

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