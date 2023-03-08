الكشف على 213 شخصًا فى قافلة علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة بالقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر ، توقيع الكشف الطبى على213 شخصًا في قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بمنطقة الحرف بمدينة القصير، حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاج مجانًا للمواطنين .

وقالت المديرية في بيان لها إن تلك القوافل العلاجية تنطلق شهريًا بقرى البحر الأحمر تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالجرف التابعة لإدارة القصير الصحية يومى 5 و6 مارس، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 213 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 31 فحصًا معمليًا، و 19 أشعة و سونار، و26 كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر .

وانطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة منذ الأمس، من الجرف إلى منطقة المستعمرة أيضا بمدينة القصير، للكشف الطبى على الاهالي، ومنها إلى حلايب غدا الخميس .