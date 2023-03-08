الكرملين: تفجير نور دستريم " تفوح منه رائحة جريمة وحشية "

وكالات

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، على التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب "نورد ستريم" لنقل الغاز الروسي.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال الكرملين إن التقارير بشأن الهجمات على "خط نورد ستريم" ليست غريبة فحسب بل تفوح منها رائحة الجرائم الوحشية.

وأضاف الكرملين متسائلا "كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع فرضيات بشأن تفجير "نورد ستريم" دون إجراء تحقيقات؟".

وقال بيسكوف إن المنشورات حول الهجوم الذي تعرضت له أنابيب "نورد ستريم"، هي مجرد شائعات تم بثها بطريقة مقصودة، ومن الواضح أن الجهة التي نفذت الهجوم تريد من خلالها تحويل الانتباه لمصلحة الفاعل الحقيقي، وفقا لما نقلته عنه وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأوضح بيسكوف أنه "لا يمكن أن نفهم كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين، الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام في تقريرها، أن يقدموا فرضيات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم، دون إجراء تحقيق".