القومى للبحوث ينظم 15 مارس ندوة حول الاتجاهات الحديثة لمنتجات غذائية أفضل

كتب محمد صبحى

يولي المركز القومي للبحوث اهتمامه بقضايا البحث العلمي في مصر لما لها من آثار عظيمة على قضايا التنمية والتطوير في شتى نواحي الحياة، ومن اهم هذه القضايا الغذاء والتغذية اذ ينظم قسم الصناعات العذائية بالمركز القومى للبحوث يوم الأربعاء 15 مارس الجارى ندوة حول الاتجاهات الحديثة لمنتجات غذائية أفضل وأكثر، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومى للبحوث.

ويعتبر معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث من أهم الجهات المنوط بها التصدي لهذه القضايا وإيجاد أفضل السبل لحلها وتحسينها وتطويرها لتكون على افضل ما يكون.

وسوف يشارك في فعاليات الندوة ممثلين عن العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية والعديد من الشركات والمصانع المعنية بقضايا الغذاء والصناعات الغذائية.

وأوضح القومى للبحوث انه لم تعد النظرة للغذاء والصناعات الغذائية كما كانت من ذي قبل بغرض مد الانسان باحتياجاته من العناصر الغذائية المختلفة بل تجاوزت ذلك بكثير وأصبح الغذاء مؤشر للصحة الجيدة والحفاظ عليها في كل الأعمار وفي مختلف مراحل عمر الانسان وتجنب أن يصبح الغذاء سببا او مصدرا لمرض الإنسان او لزيادة معاناته من الأمراض لذلك كان من الأهمية بمكان تجهيز الغذاء واعداده بصوره تجعله مناسبا للجميع سليم أو مريض صغير أو كبير وصار يمكن القول أننا يمكن أن نعتبر في بعض الأحوال أن الغذاء دواء يمكنه أن يشفي أو يحمي الانسان من العديد من الأمراض لذلك ظهرت تعبيرات و انواع عديدة تحت مسمي الأغذية الوظيفية مثل الأغذية العالجية والأغذية الخاصة بمرضى السكر وضغط الدم وكبار السن والرضع والأطفال والتغذية المدرسية في الأعمار السنية المختلفة وغيرها من أشكال التغذية التي تهتم بتجهيز وصناعة الغذاء المناسب لظروف الإنسان من صحة ومرض وفي مراحل العمر المختلفة.

وتدور أهم محاور الندوة

1 .دور جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر فى مجال الصناعات الغذائية

2 .تعظيم الاستفادة من النواتج الثانوية و تقليل الفاقد خالل سالسل النتائج والتصنيع

3 .تطوير جودة وسالمة المنتجات الغذائية

4 .استخدام طرق حديثة للكشف عن غش االغذية

5 .انتاج وتطوير االغذية الوظيفية

6 .تطوير وتحسين مواد التعبئة والتغليف

7 .تحقيق الأمن الغذائي